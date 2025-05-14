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«Калашников» рассказал о «неубиваемом» беспилотнике

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости.

«Калашников»: Беспилотник СКАТ смог приземлиться после обстрела

Российский разведывательный беспилотник СКАТ 350М смог приземлиться после сквозных пробитий. О возможностях «неубиваемого» дрона рассказал концерн «Калашников» в Telegram.

Концерн получил отзыв с фотографиями от расчета беспилотника СКАТ, который выполняет задачи в зоне проведения специальной военной операции. На снимках видны последствия обстрела аппарата, которые не помешали ему вернуться к точке старта.

Бойцы отметили, что система СКАТа, которая позволяет совершить маневр уклонения при попытке перехвата, несколько раз спасала аппарат.

«Хотим выразить отдельную благодарность за эту шикарную разработку уворотов! Сегодня пережили четыре нападения, и впервые за две недели работы с этими консолями нас умудрились задеть: очевидно, стреляли из автомата с земли. Противник явно прилагал немалые усилия, чтобы "посадить" наш БЛА, но ему это не удалось: даже в таком состоянии беспилотник вернулся домой!» — рассказали операторы дрона.

В марте стало известно, что разведывательные дроны производства компании ZALA научились уходить от атак FPV-перехватчиков. Аппараты оснастили камерами с технологией машинного зрения, которые дают команду на уклонение при попытке перехвата.

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Россия
Компании
Беспилотные системы
Проекты
БПЛА
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