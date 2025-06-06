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Российский ППК-20 восхитил иностранных военных

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Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС.

«Калашников»: Российский пистолет-пулемет ППК-20 восхитил иностранных военных

Зарубежные партнеры заинтересованы в приобретении российских пистолетов-пулеметов ППК-20, которые соответствуют всем современным требованиям. Об этом сообщили в концерне «Калашников».

Там подчеркнули, что у ППК-20 большие экспортные перспективы.

«Недавние оборонная выставка MILEX-2025 в Минске и XIII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Москве, на которых ППК-20 вызвал восхищение иностранных военных, бойцов спецподразделений и оружейных экспертов, еще раз это подтвердили», — говорится в сообщении.

ППК-20 разработали на основе пистолета-пулемета «Витязь-СН». Новая модель отличается компактностью и улучшенной эргономикой. Оружие под патрон 9х19 миллиметров оснащено складным телескопическим прикладом, пистолетной рукояткой и быстросъемным прибором малошумной и беспламенной стрельбы. Основным боеприпасом для ППК-20 стал бронебойный патрон 7Н21.

В мае 2024 года стало известно, что ППК-20 выдержал серию из 3000 выстрелов в ходе ресурсных испытаний. При стрельбе не было ни одной задержки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Витязь-СН
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