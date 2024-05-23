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Российский ППК-20 выдержал 3000 выстрелов подряд

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости.

«Калашников»: пистолет-пулемет ППК-20 выдержал 3000 выстрелов подряд

Концерн «Калашников» провел ресурсные испытания пистолета-пулемета Калашникова ППК-20 в новом выпуске цикла «Разрушители оружия». Изделие выдержало серию из 3000 выстрелов, сообщили в концерне.

Отмечается, что для проверки выбрали ППК-20 в полной комплектации с прибором бесшумной стрельбы (ПБС). После 270 выстрелов ведущий отметил, что чувствуется запах горелого пластика, а на 1230-м выстреле он допустил, что темп стрельбы снизился. Также из-за нагрева начали плавиться пластиковые элементы ППК-20. На 60-м магазине ведущий предположил, что ствол изгибается под весом глушителя, но позже выяснилось, что перекосило сам ПБС, который пробила пуля.

Несмотря на расплавившееся цевье, крышка ствольной коробки осталась на месте после трех тысяч выстрелов подряд. Также после теста сохранилась функциональность механизмов, которые были покрыты копотью. Ведущий подчеркнул, что в ходе испытаний не было ни одной задержки.

В феврале прошлого года президент «Калашникова» Алан Лушников сообщил, что концерн начал серийные поставки ППК-20. Изделие получило телескопический приклад из ударопрочного полимера, ударно-спусковой механизм с двухсторонним переводчиком-предохранителем и крепления для установки аксессуаров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПКМ
Компании
Концерн Калашников
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