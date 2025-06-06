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Заявившему о невозможности укрыть военные самолеты в ангарах эксперту напомнили о Китае

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Фото: Patrick T Fallon / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: Patrick T Fallon / ZUMAPRESS.com / Global Look Press.

В России указали на пример Китая в вопросе укрытия самолетов ядерной триады

Военному эксперту Олегу Шаландину ответили на слова о том, что самолеты ядерной триады невозможно укрыть, и напомнили о примере Китая. Ответ опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

По словам автора, Пекин еще в 60-е годы прошлого века занялся вопросом укрытия своих самолетов, в том числе и тяжелых бомбардировщиков. В основном авиабазы расположены в горах, но и на простых аэродромах имеются ангары для укрытия от непогоды.

«В свете фееричного заявления о том, что якобы никто не строит укрытия для большой стратегической авиации, вспомним про этого "никто". Этот "никто" — это Китай. Ведь военно-политическое руководство Китая просто не читало российских военных экспертов жанра "чего у нас нет, так того просто не надо"», — указано в сообщении.

Ранее Шаландин заявил, что атакованные украинскими БПЛА самолеты не укрывали. Он подчеркнул, что никто не делает укрытия для самолетов ядерной триады на аэродромах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
7 комментариев
№1
06.06.2025 11:08
Невозможно укрывать по условиям договора СНВ, а Китай не является участником этого договора.
0
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№2
06.06.2025 11:33
Цитата, ID: 3396 сообщ. №1
школоте из осведомителя это неведомо.
0
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№3
06.06.2025 12:46
Разве он не мёртв (СНВ)?
0
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№4
06.06.2025 12:51
Видимо и по СНВ от FPV защита запрещена. Как некоторые писали о некоторых причинах, приказы о реализовать и воспретить есть, а средств на реализацию у исполнителей нет. Причём этот маразм старательно встраивается в страну от энергетики до армии. Деньги у других людей и на другие цели. В свете происходящего сейчас, то что происходило при репрессиях выглядит как очень мягкий вариант решения проблем.
0
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№5
06.06.2025 14:37
Цитата, ID: 3396 сообщ. №1
Невозможно укрывать по условиям договора СНВ,
Нет этого в СНВ.
0
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№6
06.06.2025 14:41

Вот у нас в Жуковском.
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№7
06.06.2025 14:45
0
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