Эффективность защищающих Москву «Панцирей» оценили

Командир «Панциря-С»: Защищающие Москву ЗРПК обмениваются информацией

Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С», которые обеспечивают защиту Москвы от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), получили новые ракеты с увеличенной дальностью и единую систему для обмена информацией. Эффективность комплексов оценили в репортаже Первого канала.

«Даже израильский "Железный купол" не настолько эффективен, как наша система "Панцирей". Они могут работать совместно. Они друг с другом связываются и я могу видеть, что видят соседние машины. То есть, например, сосед отстрелял полный боекомплект, ему стрелять нечем, тогда он мне выдает целеуказание (ЦУ) и я по этому ЦУ могу уничтожить БПЛА», — сказал командир комплекса с позывным Москва.

Отмечается, что низколетящий беспилотник с пластиковым корпусом — «просто муха» для радаров комплексов противовоздушной обороны. В ходе специальной военной операции в России создали электронную систему, которая способна выстраивать предполагаемый маршрут полета дрона, пока тот находится в слепой зоне. Программа высчитывает район, в котором беспилотник снова можно обнаружить.

В мае стало известно, что ЗРПК «Панцирь-С» применил новую зенитную ракету в ходе отражения атаки дронов. Украинский аппарат Ан-196 поразили ракетой 57Э6М с увеличенной до 40 километров дальностью и кинетической боевой частью.