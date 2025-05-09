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Российский «Панцирь» применил новую ракету

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Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ.

«РГ»: Комплекс «Панцирь-С» применил новую ракету для поражения дрона ВСУ

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» применил новую зенитную ракету в ходе отражения атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Российская газета» («РГ»).

Отмечается, что «Панцирь» поразил беспилотник Ан-196 ракетой 57Э6М. Новая ракета отличается от базовой версии увеличенной до 40 километров дальностью и кинетической боевой частью. 57Э6М уничтожает цель прямым попаданием.

ЗРПК «Панцирь» предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов от средств воздушного нападения. В арсенал комплекса входит 12 зенитных ракет и две двуствольные пушки калибра 30 миллиметров. «Панцирь» оснащен многоканальной системой захвата и сопровождения целей.

В марте командир боевой машины ЗРПК Александр рассказал, что оборудование «Панциря-C» позволяет обнаруживать малоразмерные цели.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
57Э6
96К6 Панцирь-С1
Проекты
БПЛА
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