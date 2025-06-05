В зоне СВО заявили о невозможности ВСУ противостоять российским дронам на оптоволокне

ТАСС: ВСУ не могут противостоять российским дронам на оптоволокне

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут противостоять российским дронам на оптоволокне, используемым в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС заявил оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 20-й бригады войск Войск радиационной, химической и биологической защиты группировки «Север» с позывным Капа.

«По словам бойца, на российские дроны с оптоволокном ВСУ реагируют бегством. Обычно реакции не успеваешь даже дождаться, но когда успеваешь, то видишь, что это бег. Успеть уничтожить дрон невозможно, так как за пультом управления грамотный оператор БПЛА», — сказал Капа.

Он добавил, что операторы рассчитывают время достижения цели, а также скорость и направление беспилотника, «дабы не допустить осечки».

В мае газета The Washington Post заметила, что Россия сумела значительно обогнать Украину в разработке и массовом производстве оптоволоконных дронов.

В апреле глава компании «Элтех-Юг» Александр Камин сообщил, что на международном военно-техническом форуме «Армия-2025» возглавляемое им предприятие представит выявляющий оптоволоконные дроны ВСУ детектор ПТ-03 «Птицелов».