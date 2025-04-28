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В России представят выявляющий оптоволоконные дроны детектор

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Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

Глава «Элтех-Юг» Камин: На форуме «Армия-2025» представят детектор ПТ-3

На международном военно-техническом форуме «Армия-2025» компания «Элтех-Юг» представит выявляющий оптоволоконные дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) детектор ПТ-03 «Птицелов», заявил глава российского предприятия Александр Камин. Об этом сообщает ТАСС.

По словам гендиректора, сейчас изделие существует в виде прототипа. Завершить первый этап разработки планируется в течение нескольких месяцев, к началу форума. «В том числе новое изделие сможет выявлять оптоволоконные дроны ВСУ, с которыми сейчас большая беда, поскольку аппараты этого типа не видят средства радиоэлектронной борьбы», — сказал глава предприятия в ходе международной выставки безопасности Securika Moscow 2025, проходящей в Москве с 23 по 25 апреля.

Руководитель отметил универсальность изделий ПТ-03, которые смогут обмениваться данными между собой и выводить получаемые изображения на собственный или внешний экран.

Ранее Камин сообщил газете «Известия», что ТП-2 («Птицелов-2») может работать в трех режимах, в том числе благодаря встроенному декодеру для инвертированного видеосигнала, имеет функцию перехвата аналогового видео с вражеских дронов.

В отличие от детектора ПТ-1, устройство второго поколения имеет более продолжительное время работы в режиме сканирования (22 часа). В режиме непрерывного перехвата видео «Птицелов-2» может работать 12 часов.

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Страны
Россия
Украина
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