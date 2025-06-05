Средства десантирования тяжелого вооружения стран НАТО. I

В 2021 году исполняется 105 лет с того дня, когда впервые в истории в ходе ведения боевых действий британскими войсками были применен способ воздушного десантирования грузов для обеспечения действий своих войск в районе Месопотамии (территория нынешнего Ирака). С того времени средства десантирования (СД) вооруженных сил зарубежных стран претерпели значительные изменения. В настоящее время самыми передовыми среди стран НАТО являются ВС США, развивающие СД в соответствии с принятыми взглядами на роль, место и способы применения воздушно-десантных войск в ходе ведения боевых действий.

Британский аэроплан в Месопотамии

В соответствии с этими взглядами парашютного десантирования находящихся на вооружении образцов тяжелой боевой техники не предполагается, хотя в экспериментальном порядке эти вопросы отработаны. Например, в августе 2004 года было проведено экспериментальное десантирование БМ «Страйкер» полетной массой около 19 т.

БМ «Страйкер» перед десантированием

В январе 2018 года проведен эксперимент по парашютному десантированию БМ LAV-25A2 (полетной массой ок. 17 т), которая поступает в войска вместо снятого с вооружения в 1996 году легкого танка М551 «Шеридан». Особенность этого десантирования: с БМ был демонтирован ствол автоматической пушки. После приземления он установлен на штатное место, проведена выверка прицельных приспособлений и контрольная стрельба.

БМ LAV-25A2 после приземления (отсутствует ствол автоматической пушки)

В настоящее время, согласно руководящим документам ВС США, может осуществляться парашютное десантирование тяжелого вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) полетной массой до 19 т с самолетов типа С-130 и С-17.

Номенклатура десантируемого ВВСТ достаточно обширна и включает:

Транспортер «M-Gator» F5 «M-Gator» подготовлен к десантированию

транспортер переднего края типа «M-Gator» (полетная масса 1416 кг)

Инженерная техника перед десантированием

инженерная техника, например погрузчики различных типов, бульдозерные агрегаты и дорожные каткив (полетной массой до 17 т,)

Машина повышенной проходимости HMMWV подготовленная для десантирования

различные модификации многоцелевых машин повышенной проходимости HMMWV

Артиллерийская система на грузовой платформе

грузовые автомобили, артиллерийские системы (буксируемые гаубицы калибра 105-мм и 155-мм, 120-мм минометы)

Подготовка топливных резервуаров к десантированию

боеприпасы в штатной укупорке, комплекты топливозаправочных средств (мягкие резинотканевые резервуары с топливом, мотопомпы)

Сюда также входят и различные модификации инженерной техники (скреперы, грейдеры, путепрокладчики, погрузчики), надувные лодки с жестким днищем.

Десантируемые вооружение и техника при необходимости и, если не превышается допустимая полетная масса средства десантирования (СД), могут комплектоваться дополнительными грузами: выстрелами для артсистем, боеприпасами и продовольствием для личного состава, емкостями с топливом и т.д.

Средства десантирования для ВВСТ

Для парашютного десантирования ВВСТ применяются СД в составе:

грузовых платформ типа V;

грузовых парашютных систем (ПС) типа G-11B или G-11C;

вытяжных парашютных систем;

замков отцепки ПС после приземления (приводнения);

средств швартовки техники и вооружения на платформе и амортизации.

Для десантирования надувных лодок с жестким днищем применяются специальные СД типа «MCADS».

Платформа типа V

Платформа типа V– это алюминиевая многоразовая платформа шириной 2,74 м. Имеет семь типоразмеров (по длине) от 2,44 до 9,75 м. Может применяться практически на всех типах военно-транспортных самолетов НАТО, оборудованных рольганговым транспортером шириной 223,5 или 274 см. Максимальная полетная масса десантируемого груза – 19 068 кг.

Грузовая парашютная система

Грузовые ПС имеют круглую форму купола диаметром 30,5 м, сшитого из 120 полотнищ, и центральную стропу длиной 30,5 м. К нижней кромке купола крепятся 120 строп (усилие на разрыв – 250 кг) длиной 10,7 м. Стропы сводятся в 12 подвесных стренг (звеньев) длиной 18,3 м. Стренги (звенья) сводятся в три коуша, которые непосредственно крепятся к грузу. Максимально допустимая масса груза для одной ПС – 2270 кг. Масса уложенной ПС – 113,5 кг.

В зависимости от массы десантируемого ВВСТ грузовые ПС могут применяться в связке до восьми шт. При этом ПС типа G-11B могут формировать связку до четырех ПС с минимальной высотой сбрасывания 213 м (для одной ПС) или 229 м (2 - 4 ПС). ПС типа G-11C могут формировать связку из 5 - 8 ПС с минимальной высотой сбрасывания 351 - 396 м (в зависимости от количества ПС в связке).

Основное отличие этих типов ПС друг от друга заключается в устройстве рифления. На ПС типа G-11B применяются четыре стропы рифления длиной 5 м, на ПС типа G-11C – две длиной 3 м. Они обеспечивают задержку в наполнении купола до 2 с.

Грузовые ПС обеспечивают снижение десантируемого ВВСТ с вертикальной скоростью не более 8,5 м/с.

Вытяжная парашютная система

Вытяжные парашютные системы (ВПС). Тяжелые ВВСТ сбрасываются из самолетов ВТА методом парашютного срыва. Скорость самолета при сбрасывании – 241–278 км/ч. Для извлечения грузовой платформы из самолета применяется ВПС с одним-тремя круглокольцевым куполом диаметром 4,6; 6,7 и 8,5 м. Тип и количество куполов в ВПС зависят от массы десантируемого груза.

Если в самолет загружается несколько СД, то применяется, как правило, метод сбрасывания ЦУГом. В то же время, в ВС США отработан вариант проведения серийного сбрасывания восьми машин типа HMMWV из самолета С-17 гравитационным методом без использования способа ЦУГ. Ввод в действие ПС - от троса ПРП (принудительного раскрытия парашюта) самолета.

Работа замков автоотцепки

Замки автоматической отцепки предназначены для предотвращения протаскивания (опрокидывания) десантируемого ВВСТ при приземлении (приводнении). Применяются замки двух типов: М-1 массой 13,6 кг для связки из трех ПС типа G-11 (полетная масса груза до 6810 кг) и М-2 массой 36 кг для связки до 8 ПС типа G-11 (полетная масса груза до 19068 кг). Замки приводятся в действие через 12-16 с после отделения платформы от самолета с помощью звена зачековки с тарированной лентой.

Аутригеры после срабатывания (на грунте)

С целью предотвращения опрокидывания на платформе могут устанавливаться специальные аутригеры, которые после наполнения куполов ПС откидываются по бокам платформы и предотвращают переворачивание, в случае если штатно не сработали замки отцепки ПС.

Бумажные сотовые амортизаторы

В качестве средств амортизации при десантировании ВВСТ на платформах типа V применяются бумажные сотовые амортизаторы. Они поставляются в войска стандартными блоками с размерениями (ширина х длина х толщина) 91х244х8 см. При подготовке техники и вооружения к десантированию из стандартных блоков вырезаются блоки требуемого размера, конфигурации и количества, согласно руководству по десантированию образца ВВСТ. Затем такие блоки выкладываются на платформе в нужном порядке перед установкой на них образца ВВСТ. При необходимости, например, равномерного распределения давления, на амортизаторы могут устанавливаться деревянные планки, а также они могут склеиваться.

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По материалам ресурсов airborne-sys.com, amc.af.mil