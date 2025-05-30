В США разработают беспилотный F-35

Defense One: Lockheed Martin планирует разработать беспилотную версию F-35

Американская компания Lockheed Martin планирует разработать беспилотную версию истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. Об этом пишет Defense One.

Отмечается, что автономная работа — это одна из функций, которую может получить самолет в рамках обновления. По словам гендиректора компании Джима Тайклета, новые возможности сделают пилота F-35 ненужным «в течение относительно небольшого периода времени». Также самолет хотят оснастить улучшенным стелс-покрытием, переработанными соплами двигателя и новым оборудованием.

Производитель заявляет, что доработанный F-35 может получить 80 процентов возможностей самолетов шестого поколения за половину стоимости. Тайклет подчеркнул, что доработанный самолет может перейти к летным испытаниям через два-три года.

Как пишет издание, инициатива связана с тем, что Военно-воздушные силы США выбрали компанию Boeing в качестве разработчика истребителя шестого поколения F-47.

«Тем не менее, заинтересован ли Пентагон в покупке усовершенствованной версии F-35, еще предстоит выяснить. Компания долгое время боролась с внедрением новых технологий в самолет и на годы отстает от графика поставки Technology Refresh-3, нового набора обновлений программного и аппаратного обеспечения, необходимых для усовершенствования Block IV», — говорится в материале.

Ранее в мае журнал The National Interest писал, что современные радиолокационные станции производства России и Китая могут обнаруживать различные стелс-самолеты США, включая истребители F-35 Lightning II.