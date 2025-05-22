TNI: Россия и Китай могут обнаружить стелс-истребители F-35

Современные радиолокационные станции (РЛС) производства России и Китая могут обнаруживать различные стелс-самолеты США, включая истребители F-35 Lightning II. Видимость малозаметных летательных аппаратов признали в публикации The National Interest (TNI).

Автор напомнил, что еще в 1999 году стелс-штурмовик F-117 Nighthawk сбили в ходе военной операции портив Югославии. Считается, что самолет перехватили ракетой советского зенитного комплекса С-125. Для поиска целей использовали советскую РЛС П-18 «Терек». Как пишет издание, сербы настроили УКВ-радар на самую низкую частоту, что позволило обнаруживать малозаметные самолеты. Считается, что в этом режиме РЛС «Терек» обнаружила F-117 на расстоянии 24 километра.

В публикации отметили, что в России сделали упор на УКВ-радарах на основе опыта борьбы со стелс-самолетами. «УКВ-радары работают на частоте от 30 до 300 мегагерц, на длинах волн от 90 до 970 сантиметров. На этих частотах размер самолета близок к длине волны, что вызывает явление резонанса. Другими словами, российские комплексы теоретически могли бы обнаружить F-35», — пишет издание.

Отмечается, что российский комплекс «Небо-М», который работает в различных диапазонах, может обнаружить F-35. Также стелс-самолеты можно заметить при помощи комплекса «Резонанс-Н». Издание добавило, что над подобными системами работают в Китае. Так, в основе комплекса JY—27A лежит УКВ-радар.

В марте начальник расчета РЛС «Небо» группировки войск «Центр» рассказал, что летчики истребителей F-16 и Mirage Воздушных сил Украины стараются избегать попадания в радиус действия станций.