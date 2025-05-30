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На Западе у российского ударного «Охотника» обнаружили «неожиданную проблему»

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

19FortyFive: У российского БПЛА «Охотник» обнаруживается неожиданная проблема

У российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник», который выступает ведомым ведущего истребителя пятого поколения Су-57, обнаруживается «неожиданная проблема». Об этом рассказывает обозреватель западного издания 19FortyFive Крис Осборн.

По мнению автора, пока недостаточно известно о том, насколько малозаметным можно считать С-70 «Охотник», способный переносить ракетно-бомбовые вооружения как во внутреннем отсеке, так и на внешних точках подвески. «Однако вопрос скрытности касается гораздо большего, чем может показаться на первый взгляд, поскольку низкая заметность также зависит от тепловой сигнатуры, материалов покрытия, размещения двигателя и выхода выхлопных газов», — говорится в публикации.

Другим вопросом, касающимся С-70 «Охотника», обозреватель считает масштабы его производства, которые могут быть недостаточными. «Хотя, конечно, даже небольшое количество, вероятно, будет представлять реальную угрозу, у России может не быть возможности масштабировать производство этого беспилотника быстрым образом», — пишет Осборн.

В октябре обозреватель издания The Telegraph Дэвид Акс заметил, что в России за 14 лет произвели немногим более 30 истребителей пятого поколения Су-57, треть из которых являются испытательными.

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Страны
Россия
Продукция
Охотник-У
ПАК ФА
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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