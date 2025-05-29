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В США провели первый тренировочный полет самолета РЭБ Compass Call

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Фото: Airman Samantha Melecio / Air Force
Фото: Airman Samantha Melecio / Air Force.

Экипаж нового американского самолета РЭБ Compass Call провел первый полет

Экипаж нового самолета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) EA-37B Compass Call Военно-воздушных сил (ВВС) США провел первый тренировочный полет. Об этом сообщает Defense News.

Экипаж 43-й эскадрильи РЭБ совершил полет на базе ВВС Дэвис-Монтэн 2 мая.

В основе EA-37B лежит доработанный самолет бизнес-класса Gulfstream G550. Новый Compass Call сможет нарушать работу систем противовоздушной обороны противника, обеспечивая работу истребителей и ударной авиации. Самолет заменит устаревающие EC-130H Compass Call.

ВВС США планируют приобрести 10 самолетов EA-37B, половину из которых уже поставили. Следующие партии могут передать военным в 2027 и 2028 годах. Первый Compass Call, который используют для обучения экипажей, ВВС получили в 2023 году.

В январе стало известно, что Королевские Военно-воздушные силы Великобритании получили первые два истребителя F-15E Strike Eagle с новой системой РЭБ Eagle Passive Active Warning Survivability System (EPAWSS). Система может обнаруживать и подавлять радиоэлектронные угрозы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
C-130
F-15
Компании
General Dynamics
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