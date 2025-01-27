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Британия получила первые F-15E с новой системой РЭБ

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Фото: Jasen Vinlove-USA Today Sports / Reuters
Фото: Jasen Vinlove-USA Today Sports / Reuters.

Defense News: ВВС Великобритании получили истребители F-15E с новой системой РЭБ

Королевские Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании получили первые два истребителя F-15E Strike Eagle с новой системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Eagle Passive Active Warning Survivability System (EPAWSS). Об этом пишет Defense News.

Два самолета прибыли на авиабазу британских ВВС Лейкенхит на прошлой неделе. Истребители с EPAWSS способны обнаруживать и подавлять радиоэлектронные угрозы, повышая живучесть самолетов в опасных районах. Комплекс способен автоматически обнаруживать и идентифицировать угрозы, а также определять местоположение их источника.

Ранее в январе ВВС США одобрили полномасштабное производство EPAWSS и заключили контракт стоимостью 616 миллионов долларов на поставку систем РЭБ. Новое оборудование уже получили самолеты на американских авиабазах Эглин (Флорида), Неллис (Невада) и Портленд (Орегон).

В июле 2024 года стало известно, что компания Boing захотела превратить истребитель четвертого поколения F-15EX Eagle II в самолет РЭБ, который станет аналогом палубного EA-18G Growler. F-15EX изначально оснащают EPAWSS, которую могут дополнить новыми модулями постановки помех.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
EA-18
F-15
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