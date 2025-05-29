Новый «летающий радар» китайских ВВС показали на фото

TWZ: Новый китайский самолет ДРЛОиУ KJ-3000 показали на фото

Новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) KJ-3000, который построили для Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (ВВС НОАК), показали на фото. Об этом сообщает TWZ.

Очевидцы заметили «летающий радар» на одном из китайских аэродромов. На снимке виден обтекатель антенны радиолокационной станции, заправочная штанга и ряд небольших антенн. Также самолет получил небольшой воздухозаборник в хвостовой части. Автор допустил, что он нужен для охлаждения бортовой электроники KJ-3000.

В основе нового «летающего радара» лежит военно-транспортный самолет Y-20. Отмечается, что KJ-3000 может дополнить парк китайских KJ-2000, которые пока остаются самыми крупными самолетами этого типа в арсенале ВВС НОАК.

«KJ-3000, с его эффективными двигателями и возможностью дозаправки в воздухе, должен обладать множеством преимуществ с точки зрения дальности полета и времени пребывания на дежурстве», — отметил автор.

Ранее в мае издание 19FortyFive писало, что ракеты класса «воздух-воздух» китайского истребителя пятого поколения Chengdu J-20 могут сбивать американские самолеты F-35 и F-22.