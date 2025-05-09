В США оценили «способный доставить неприятности» истребитель Китая

19FortyFive: Ракеты китайского истребителя J-20 превосходят американские AMRAAM

Китайский истребитель пятого поколения Chengdu J-20 несет эффективные ракеты класса «воздух-воздух», которые могут сбивать американские самолеты F-35 и F-22. Возможности истребителя оценили в публикации 19FortyFive.

Отмечается, что высокоточное оружие для поражения наземных целей и современные ракеты воздушного боя делают J-20 одним из самых эффективных самолетов военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (ВВС НОАК). В частности, китайский самолет несет ракеты класса «воздух-воздух» малой дальности PL-10 и большой дальности PL-15. Последняя превосходит американский аналог по дальности, поэтому J-20 способен доставить неприятности в воздушном бою.

«Эти две ракеты вынуждают Соединенные Штаты искать альтернативы своим [ракетам] AMRAAM. ВВС США обеспокоены тем, что обе ракеты ВВС НОАК в воздушном бою могут сбить истребитель F-35 или F-22. PL-15 обладает более высокой дальностью действия, чем AMRAAM», — говорится в материале.

J-20 может нести ракеты во внутренних отсеках для сохранения малозаметности. Кроме того, в «режиме зверя» на внешние пилоны истребителя можно подвесить до 12 PL-15. При этом самолет потеряет малозаметность.

В апреле в публикации 19FortyFive допустили, что «неудача» советского и российского проекта самолета МиГ-1.44 могла помочь Китаю создать истребитель J-20. Автор предположил, что китайские инженеры использовали наработки по МиГ-1.44.