Войти
Lenta.ru

В США оценили «способный доставить неприятности» истребитель Китая

421
0
0
Фото: China Daily / Reuters
Фото: China Daily / Reuters.

19FortyFive: Ракеты китайского истребителя J-20 превосходят американские AMRAAM

Китайский истребитель пятого поколения Chengdu J-20 несет эффективные ракеты класса «воздух-воздух», которые могут сбивать американские самолеты F-35 и F-22. Возможности истребителя оценили в публикации 19FortyFive.

Отмечается, что высокоточное оружие для поражения наземных целей и современные ракеты воздушного боя делают J-20 одним из самых эффективных самолетов военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (ВВС НОАК). В частности, китайский самолет несет ракеты класса «воздух-воздух» малой дальности PL-10 и большой дальности PL-15. Последняя превосходит американский аналог по дальности, поэтому J-20 способен доставить неприятности в воздушном бою.

«Эти две ракеты вынуждают Соединенные Штаты искать альтернативы своим [ракетам] AMRAAM. ВВС США обеспокоены тем, что обе ракеты ВВС НОАК в воздушном бою могут сбить истребитель F-35 или F-22. PL-15 обладает более высокой дальностью действия, чем AMRAAM», — говорится в материале.

J-20 может нести ракеты во внутренних отсеках для сохранения малозаметности. Кроме того, в «режиме зверя» на внешние пилоны истребителя можно подвесить до 12 PL-15. При этом самолет потеряет малозаметность.

В апреле в публикации 19FortyFive допустили, что «неудача» советского и российского проекта самолета МиГ-1.44 могла помочь Китаю создать истребитель J-20. Автор предположил, что китайские инженеры использовали наработки по МиГ-1.44.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
AMRAAM
F-22
F-35
J-20
Проекты
1.44
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.05 13:19
  • 1
Трамп заявил, что «хорошим стимулом» для РФ прекратить войну на Украине может стать участие в ЧМ по футболу 2026
  • 09.05 12:57
  • 193
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 09.05 11:53
  • 1
Поляки выбирают: президент «здравого смысла» или личный враг Путина
  • 09.05 04:34
  • 8790
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.05 04:18
  • 7
Индия при ударах по Пакистану использовала ракеты SCALP, авиационные бомбы Hammer, барражирующие боеприпасы - СМИ
  • 09.05 04:13
  • 30
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 08.05 19:24
  • 27
МС-21 готовится к первому полету
  • 08.05 19:13
  • 41
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 08.05 18:48
  • 2
Путин подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана
  • 08.05 17:32
  • 146
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 08.05 11:00
  • 1
Вэнс: США считают, что РФ просит по Украине слишком много, но хочет мира
  • 08.05 08:12
  • 101
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 08.05 00:32
  • 1
Это наша Победа
  • 07.05 21:30
  • 0
Ответ на "Латвийские настроения. Часть 1"
  • 07.05 19:32
  • 1
Неприемлемый ущерб: теория, практика и индивидуальность