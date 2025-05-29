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Гиперзвуковой самолет Quarterhorse совершил первый полет

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Фото: HERMEUS CORP
Фото: HERMEUS CORP.

Defense News: Гиперзвуковой самолет Quarterhorse Mk 1 совершил первый полет

Гиперзвуковой самолет Quarterhorse, разработанный компанией Hermeus, совершил первый испытательный полет. Об этом сообщил разработчик, передает Defense News.

Самолет Mk 1 — это вторая версия испытательной платформы Quarterhorse и первая машина проекта, поднявшаяся в небо. Полет состоялся на базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Эдвардс. «Летные испытания, проведенные 21 мая, еще на шаг приблизили компанию Hermeus к ее цели — к 2026 году запустить автономный многоразовый аппарат со скоростью, близкой к пяти числам Маха», — пишет издание.

Отмечается, что разработчик планировал испытать Quarterhorse в полете в 2023 году, однако сроки неоднократно переносили. В ходе первых летных испытаний специалисты проверили способность самолета взлетать и садиться. Hermeus учтет полученные данные при постройке второго прототипа Mk 2, который планируют поднять в небо к концу года. Этот самолет достигнет сверхзвуковых скоростей.

Как пишет издание, проект поддерживают частные инвесторы и Исследовательская лаборатория ВВС США.

Ранее в мае стало известно, что в США впервые более чем за полвека успешно испытали возвращаемый гиперзвуковой аппарат Talon-A, который был запущен с самолета-носителя Roc компании Stratolaunch. Аппарат развил скорость более 5 чисел Маха и успешно приземлился.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Stratolaunch
Проекты
636.3
877 Палтус
ГЗЛА
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