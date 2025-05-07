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США успешно испытали возвращаемый гиперзвуковой аппарат

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Фото: Al Drago / Reuters
Фото: Al Drago / Reuters.

Минобороны США успешно испытало возвращаемый гиперзвуковой аппарат Talon-A

США впервые более чем за полвека успешно испытали возвращаемый гиперзвуковой аппарат Talon-A, который был запущен с самолета-носителя Roc компании Stratolaunch. Об этом сообщает издание Defense News.

Испытания проводились в рамках программы Multi-Service Advanced Capability Hypersonic Test Bed (MACH-TB), поддерживаемой Минобороны США и направленной на создание испытательных гиперзвуковых платформ.

Полет Talon-A состоялся над Тихим океаном, аппарат развил скорость 5 чисел Маха и успешно приземлился на взлетную полосу базы Ванденберг в Калифорнии. Испытания проводились два раза — в декабре и марте.

В январе издание сообщило, что Stratolaunch модифицирует самолет Spirit of Mojave для проведения гиперзвуковых испытаний по всему миру.

В марте 2024-го компания сообщила об успешном испытании гиперзвукового летательного аппарата Talon-A, который прошел тесты по безопасному спуску с воздуха, зажиганию двигателя, разгону, набору высоты, а также контролируемой посадке на воду.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
Stratolaunch
Проекты
ГЗЛА
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