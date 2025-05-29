Названа стоимость замены «кукурузника»

«Ведомости»: Самолет «Байкал» будет стоить 220-340 миллионов рублей

Новый региональный самолет «Байкал», который заменит советские «кукурузники» Ан-2, будет стоить до 340 миллионов рублей. Стоимость самолета назвал генеральный директор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Леонид Лузгин в беседе с «Ведомостями».

Он отметил, что цена «Байкала» соответствует рынку. Она сопоставима со стоимостью американского самолета Cessna Grand Caravan. По его словам, американский самолет может стоить 2,2-3,4 миллиона долларов, но с учетом доставки и логистики «Байкал» будет дешевле.

«Цена Cessna по курсу 100 рублей за доллар — от 220 до 340 миллионов рублей в зависимости от комплектующих. В эту вилку мы в любом случае попадаем», — уточнил Лузгин.

Гендиректор завода добавил, что предприятие уже изготовило три опытных образца «Байкала» и планирует получить сертификат типа на самолет с российским двигателем и винтом до конца 2026 года. УЗГА заключил контракт с компанией «Аврора» на поставку десяти самолетов. Первые пять машин планируют передать к концу 2026 года.

В марте в Росавиации рассказали, что авиаконструктор из Краснодарского края Сергей Борисенко втрое удешевил производство самолета Ан-2 благодаря установке на него вертолетного двигателя ТВ2-117.