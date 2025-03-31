Российский авиаконструктор удешевил производство «кукурузника» втрое

РИА Новости: Конструктор Борисенко удешевил производство самолета Ан-2 втрое

Авиаконструктор из Краснодарского края Сергей Борисенко втрое удешевил производство легкомоторного самолета Ан-2 («кукурузник») благодаря установке на него вертолетного двигателя. Об этом РИА Новости рассказали в Росавиации.

Собеседник информационного агентства отметил, что российский конструктор с коллегами не менее 10 лет пытались улучшить Ан-2. В 2015 году они представили самолет ТР-301 — «кукурузник» без нижнего крыла. В 2017-м Борисенко представил самолет ТР-301ТB — Ан-2 с чешским турбовинтовым двигателем M601. Теперь «кукурузник» прошел новую модификацию.

«Мы на самолет Ан-2 впервые установили двигатели ТВ2-117 от вертолета Ми-8. Получился самолет ТР-301/117 — типа Ан-3, ТВС-2МС, Ан-2-100, но полностью российский и в три раза дешевле», — привели слова Борисенко в Росавиации.

Авиаконструктор отметил, что первый полет новой модели состоится через месяц-два. После этого новый «кукурузник» ждут испытания и получение сертификата летной годности.

Ранее сообщалось, что Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) получит на доработку проекта легкого многоцелевого самолета «Байкал», который должен прийти на смену советскому Ан-2, еще 10,4 миллиарда рублей. Опытно-конструкторские работы по контракту следует завершить в срок до 17 декабре 2027 года.