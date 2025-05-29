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Эстония закупает дополнительные противотанковые ракетные комплексы Javelin

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Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 22 мая 2025 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Эстонии по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) крупной дополнительной партии переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 296 млн долл, включая учебное оборудование.

Практические стрельбы в вооруженных силах Эстонии из американского противотанкового ракетного комплекса Javelin, 2016 год (c) Государственный департамент США

Согласно уведомлению, в поставку Эстонии войдут 84 облегченные переносные пусковые установки LwCLU (Lightweight Command Launch Unit) и 800 противотанковых управляемых ракет FGM-148F Javelin (включая восемь телеметрических) нового производства, а также сопутствующее и учебное оборудование, учебные выстрелы, запасные части, обучение и техническая и сервисная поддержка. Генеральным подрядчиком поставки выступит совместное предприятие Javelin корпораций RTX и Lockheed Martin.

Ранее Эстония по соглашению 2014 года по линии FMS уже получила от США в 2016-2020 годах 120 переносных пусковых установок CLU и 350 противотанковых управляемых ракет Javelin серий Block 0 и Block I, а в последующем, видимо, закупала дополнительные ракеты. В 2022 и 2024 годах Эстония передала часть запаса своих ракет Javelin в порядке военной помощи Украине, в том числе были переданы все ракеты серии Block 0, изначально полученные эстонцами из наличия армии США.

Помимо ПТРК Javelin, эстонская армия располагает израильскими ПТРК Rafael Spike-LR2 и Spike-SR.

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