Эстония получила новую партию противотанковых управляемых ракет Javelin

Посольство США в Эстонии 2 апреля 2020 года сообщило о том, что 15 февраля в Эстонию была доставлена очередная партия из 128 американских противотанковых управляемых ракет Javelin.

Практические стрельбы в вооруженных силах Эстонии из американского противотанкового ракетного комплекса Javelin, 2016 год (c) Государственный департамент США

В сообщении заялено, что поставка осуществлена "в рамках более крупного контракта, подписанного Центром оборонных инвестиций Эстонии и министерством обороны США. Прибывший груз является продолжением наращивания оборонительного потенциала Эстонии, который укрепит стратегическую интеграцию наших стран и обеспечит оперативную совместимость между союзниками и партнерами по НАТО. Переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin являются частью продолжающегося сотрудничества, предусматривающего совместное финансирование со стороны Государственного департамента США и государственного бюджета Эстонии".

Со стороны bmpd укажем, что, предположительно, поставленные 128 ракет ПТРК Javelin являются завершающей поставкой в рамках заключенного в ноябре 2014 года межправительственного соглашения на поставку американским министерством обороны по линии американской программы межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) Эстонии партии ПТРК Javelin на общую сумму 55 млн долл., предполагающего поставку 350 ПТУР, 80 переносных пусковых установок (CLU) (c оционом еще на 40), 102 блоков энергоснабжения и охлаждения, 16 тренажерных комплексов Enhanced Performance Basic Skills Trainers (EPBST), 102 практических ракет, а также комплектов ЗИП, технической литературы, УТС и услуг по обучению и сервисному обслуживанию.

Поставки систем Javeln по этому соглашению были начаты Эстонии в начале 2016 года, когда была поставлена партия ракет ранней модификации Javelin Block 0 из наличия армии США. С декабря 2017 года Эстонии осуществляется поставка ракет современной модификации Javelin Block 1 нового производства.

Сообщалось, что из 55 млн долл стоимости соглашения, 33 млн долл финансируются американской стороной в рамках программы European Reassurance Initiative.