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Украина против России впервые применила «Гоголь-М»

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Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com
Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com.

Forbes: Украина впервые применила против России носители FPV-дронов «Гоголь-М»

Украина впервые применила против России носители FPV-дронов «Гоголь-М». Об этом сообщает журнал Forbes.

Изделие представляет собой многоразовый беспилотный летательный аппарат (БПЛА), способный переносить пару ударных FPV-дронов. Предельная дальность применения «Гоголя-М» оценивается в 300 километров. Полуавтономная система для доставки FPV-дронов в заданное место и их наведения на цель использует искусственный интеллект.

В настоящее время украинская сторона, по данным издания, может в месяц производить до 50 материнских БПЛА и до 400 одноразовых ударных FPV-дронов. Журнал затрудняется оценить эффективность боевого применения «Гоголя-М».

В мае прошлого года Telegram-канал Mash рассказал, что российские военнослужащие получили дроны-матки, которые несут FPV-беспилотники.

В марте 2024-го «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Русский инженер» сообщила, что в зоне специальной военной операции была замечена российская «матка» дронов «Пчелка» — гибрид беспилотников самолетного и квадрокоптерного типа, оснащенный двигателем внутреннего сгорания, который является платформой для переноски сбрасываемых с воздуха FPV-дронов.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
1 комментарий
№1
28.05.2025 01:19
Пчелку Командующему ЧФ на заметку.
0
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