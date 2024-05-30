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Российские военные получили носителей FPV-дронов

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Фото: Jan Woitas / dpa / Globallookpress.com
Фото: Jan Woitas / dpa / Globallookpress.com.

Российские военные получили беспилотники-матки для сброса FPV-дронов

Российские военные получили дроны-матки, которые несут FPV-беспилотники. Это позволяет экономить заряд дронов-камикадзе, сообщает Telegram-канал Mash.

Канал опубликовал ролик, демонстрирующий сброс FPV-дрона с носителя. «Схема проста: одноразовые камикадзе-дроны с управлением "от первого лица" цепляют к "самолетикам" — а затем в нужном месте они открепляются и с полным зарядом летят в тыл врага. Там уже спокойно атакуют артиллерию и зенитные ракетные комплексы», — говорится в сообщении.

Если оператор дрона-матки не находит цель, носитель возвращают к месту старта. Также в сети появилась фотография беспилотника-носителя. Аппарат самолетного типа получил один винт для горизонтального полета и четыре пропеллера для вертикального взлета и посадки.

В марте в зоне специальной военной операции заметили российскую «матку» дронов «Пчелка». Аппарат с двигателем внутреннего сгорания может выступать ретранслятором для сброшенных FPV-дронов.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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