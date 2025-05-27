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В Китае разработали новый аналог «Панциря»

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Фото: Aly Song / Reuters
Фото: Aly Song / Reuters.

В Китае разработали зенитный комплекс SWS3 для борьбы с дронами

Новый зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК), который предназначен для борьбы с дронами, разработали в Китае. Комплекс SWS3 можно установить на различные шасси, сообщает Defence Blog.

В арсенал китайского ЗРПК входят две автоматические пушки калибра 35 миллиметров и ракеты класса «земля-воздух». Комплекс можно поставить на двухосные и трехосные армейские бронеавтомобили. Помимо дронов, SWS3 может поражать крылатые ракеты, высокоточные боеприпасы и другие низколетящие цели. Аналогичные задачи выполняет российский комплекс «Панцирь».

Китайский ЗРПК получил радиолокационную станцию и оптико-электронный комплекс для поиска целей. SWS3 может работать автономно и в составе эшелонированной системы противовоздушной обороны.

Ранее в мае в госкорпорации «Ростех» сообщили, что ЗРПК «Панцирь» дорабатывают с учетом информации о противнике. В том же месяце стало известно, что комплекс применил новую ракету 57Э6М в ходе отражения атаки дронов Вооруженных сил Украины. Новое изделие отличается увеличенной дальностью.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Украина
Продукция
57Э6
96К6 Панцирь-С1
Компании
Ростех
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