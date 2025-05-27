Для летных испытаний новой ракеты «Союз-5» создадут комиссию

Для летных испытаний новой российской ракеты «Союз-5» создадут комиссию

Для испытаний новой ракеты «Союз-5» и космического комплекса «Байтерек» создадут российско-казахстанскую комиссию. Об этом со ссылкой на официальный портал правовой информации сообщает ТАСС.

Создать комиссию для проведения летных испытаний носителя и комплекса для него планируется уже в текущем году.

В марте госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что опытный образец первой ступени российской перспективной среднетяжелой ракеты «Союз-5» отправили на испытания.

В ноябре РИА Новости со ссылкой на протокол межправительственной комиссии России и Казахстана по космодрому Байконур сообщило, что первый пуск «Союза-5» запланирован на декабрь 2025-го.