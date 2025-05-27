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В зоне СВО заметили тюнингованный ГШГ

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Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС.

В зоне СВО заметили многоствольный пулемет ГШГ с тюнингом

Доработанный многоствольный пулемет ГШГ, который используют для борьбы с дронами, заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующий снимок публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке виден авиационный пулемет, установленный в кузове автомобиля. Тюнингованный ГШГ поместили на самодельный станок. Пулемет получил тепловизионный прицел с дисплеем, который позволяет стрелку поражать цели в любое время суток.

Авиационный пулемет ГШГ-7,62 приняли на вооружение в 1979 году. Изначально его разработали для вертолета Ми-24. Максимальная скорострельность пулемета с вращающимся блоком из четырех стволов составляет 6000 выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы — 1000 метров.

В феврале в России заметили грузовик КамАЗ-5350 с корабельной артиллерийской установкой АК-306 в кузове. Установка с шестиствольным орудием способна поражать воздушные цели на наклонной дальности 4000 метров. АК-306 оснастили оптико-электронным комплексом для точного поражения целей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-24
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