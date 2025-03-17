КамАЗ с шестиствольным орудием получил «глаза»

КамАЗ с шестиствольной установкой АК-306 получил прицел

Российский КамАЗ с шестиствольной артиллерийской установкой в кузове получил прицел. Соответствующий снимок опубликовала компания «Лаборатория ППШ» в Telegram.

На снимке можно заметить АК-306 с оптико-электронным комплексом, который крепится на верхнюю часть установки при помощи магнитов. Судя по внешнему виду устройства, «глаза» установки получили тепловизионный и телевизионный каналы. Это позволит мощному орудию эффективно поражать цели.

КамАЗ-5350 с корабельной артиллерийской установкой заметили в конце февраля. АК-306 разместили в задней части кузова. Шестиствольное орудие АО-18Л позволяет установке поражать воздушные цели на наклонной дальности до 4000 метров, а его скорострельность составляет 1000 выстрелов в минуту.

В мае 2024 года «Известия» писали, что в зоне специальной военной операции российские сухопутные войска применяют морские системы вооружения. В частности, тягачи МТ-ЛБ вооружали пушками 2М-3М, огнеметно-зажигательными комплексами А-22 и бомбометами РБУ-6000 «Смерч-2».