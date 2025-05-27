Войти
Lenta.ru

Стало известно о сложных маневрах «Искандера» перед ударом

310
0
0
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости.

Le Monde: «Искандер» способен выполнить сложный маневр, чтобы запутать ПВО

Ракетный комплект «Искандер» оказалася способен запутать системы противовоздушной обороны (ПВО) сложными маневрами. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

В разговоре с изданием представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат пожаловался на нехватку систем ПВО. Он отметил, что российские ракеты благодаря сложным маневрам запутывают даже американские системы зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot («Патриот»).

«"Искандеры" выполняют маневры уклонения на заключительном этапе, срывая расчеты траектории "Патриота"», — заметил Игнат. По его словам, также «Искандеры» способны сбрасывать ловушки, которые могут обмануть ПВО. Спикер ВСУ подчеркнул, что постоянное улучшение оружия и тактики приводит к захватывающей дуэли между «мечом и щитом». Игнат также признал, что в настоящий момент преимущество на стороне «меча».

«Русские тоже внедряют инновации, и у них больше ресурсов. Они внимательно изучают результаты каждой атаки, выискивая бреши в нашей обороне», — рассказал газете командир зенитной ракетной батареи ВСУ Артем, находящейся на юге Украины. По его словам, сегодня у Киева нет достаточного количества ПВО, чтобы отразить удары.

Ранее в «Ростехе» заявили, что ВСУ не способны отразить удары ракетного комплекса «Искандер-М» даже при помощи западного оружия. По их словам, выпущенная «Искандером» ракета движется по сложной и непредсказуемой траектории с колоссальной скоростью.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Искандер
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.05 07:53
  • 7
«Грандиозная сделка»: Трамп продал комплексы перехвата ядерных ракет THAAD за миллиарды долларов
  • 27.05 06:57
  • 2
До победного арсенала: РФ остается в топ-5 стран-лидеров по экспорту вооружений
  • 27.05 06:39
  • 39
Будущее за тяжелыми "противоснарядными" БМП весом в 55 тонн
  • 27.05 06:29
  • 9008
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.05 02:04
  • 1
Западная пресса: Китай готовит десантные подразделения и авиацию, и теперь способен устроить блокаду Тайваня всего за несколько часов
  • 27.05 00:09
  • 1
ВПК Белоруссии заключил на MILEX 2025 контракты на сумму более $390 млн
  • 26.05 22:13
  • 1
Белоусов ознакомился с современными образцами быстровозводимых казарм
  • 26.05 17:13
  • 0
Для чего ОДКБ оснащает свои Коллективные силы современным вооружением
  • 26.05 12:37
  • 1
Извините, Дональд Трамп, но Украина – это ваша война (Bloomberg, США)
  • 26.05 12:29
  • 1
Алаудинов заявил о неспособности ВСУ вести масштабные боевые действия
  • 26.05 12:26
  • 1
"Может достигать 1000 км". Какой должна быть буферная зона на границе с Украиной
  • 26.05 12:18
  • 1
В России рассказали об экипировке корейских солдат
  • 26.05 10:40
  • 1
Мы умеем это лучше всех: Путин приказал разделаться с конкурентами
  • 26.05 03:14
  • 1
Российский вертолет «Ночной охотник» оснастят новейшей неуправляемой ракетой
  • 25.05 18:00
  • 311
Космонавтика Илона Маска