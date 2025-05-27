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Американские «Патриоты» оказались бессильны перед «Искандером»

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

«Ростех»: Американские системы Patriot оказались бессильными перед «Искандером»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны отразить удары ракетного комплекса «Искандер-М» даже при помощи западного оружия. Об этом сообщает «Ростех».

В госкорпорации напомнили, что недавно войска РФ уничтожили две пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot («Патриот») в Днепропетровской области. В компании подчеркнули, что «Искандер» ликвидировал машину боевого управления и многофункциональную радиолокационную станцию — «сердце и мозг системы ПВО».

«Противник не способен отразить удары комплекса "Искандер". Баллистическая ракета движется по сложной и непредсказуемой траектории с колоссальной скоростью», — пояснили в «Ростехе». Отмечается, что даже американская техника бессильна перед российским оружием, потому что ракета совершает определенные перегрузки при маневрах, которые не могут выдержать ракеты НАТО. «Фактически противник может только наблюдать за полетом этих ракет, осознавая неизбежность поражения своих объектов», — заключили в организации.

В госкорпорации подытожили, что еще одной особенностью «Искандера» считается высокая точность, позволяющая ракете попадать в объекты с нулевым отклонением от точки прицеливания. «Искандеры» разрабатывают «Высокоточные комплексы», входящие в состав «Ростеха».

В конце мая военный аналитик Драго Боснич заявил, что политический Запад напуган мощью ракетного комплекса «Искандер-М». «Хуже для НАТО, что военные продолжают совершенствовать эту систему — ее дальность более чем удвоилась», — отметил специалист.

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