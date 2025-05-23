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Интерфакс-АВН

Трамп обсудил с Нетаньяху возможную сделку США с Ираном - Белый дом

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Источник изображения: © AFP 2023 / ABIR SULTAN

Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп провел в четверг телефонный разговор с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, в ходе которого они обсудили, в частности, возможность соглашения Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной программе, сообщили в Белом доме.

"Президент сегодня поговорил с премьером Нетаньяху. Они провели продуктивную беседу, обсудили много тем, в том числе трагический инцидент со стрельбой, которая произошла в Вашингтоне", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Они также говорили о возможном соглашении с Ираном, ситуация с которым, как считает президент, движется в правильном направлении", - добавила она.

11 мая в Омане состоялся четвертый раунд непрямых переговоров между США и Ираном. Иранскую и американскую делегации возглавляли глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Глава дипведомства Ирана сообщил о готовности идти на ряд уступок и о том, что стороны договорились продолжить переговоры.

Пятый раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе запланирован на пятницу в Риме.

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