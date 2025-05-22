Войти
Lenta.ru

Назван самый эффективный танк современности

177
0
0
Т-90МС
Т-90МС.
Источник изображения: Анастасия Савиных / ТАСС

«Уралвагонзавод»: Т-90МС — самый эффективный танк современности

Российские танки линейки Т-90М назвали самыми эффективными боевыми машинами своего класса. Экспортная версия Т-90МС вызывает интерес у представителей армий мира, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» в преддверии международной выставки MILEX 2025 в Минске.

Отмечается, что концерн готов предложить иностранным партнерам современные образцы бронетехники, включая модернизированный с учетом боевых действий Т-90МС.

«Показанный впервые в новом облике на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби, он вызвал огромный интерес со стороны многих армий мира. Без всякого сомнения, эта машина является наиболее эффективным боевым танком современности», — сообщили в пресс-службе.

Модернизированный Т-90МС получил дополнительные блоки динамической защиты, которыми прикрыли уязвимые участки корпуса и башни. Кроме того, танк оснастили штатным «мангалом» и экраном для защиты кормы.

Ранее в мае стало известно, что Т-90М «Прорыв» выдержал несколько попаданий ракет противотанкового ракетного комплекса Javelin в зоне спецоперации. После этого машина смогла вернуться на позиции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Javelin ПТРК
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.05 03:11
  • 1
Су-35С, Су-57М1, КС-172… Российские ВКС в новую эпоху господства в воздухе (infoBRICS, Китай)
  • 21.05 19:26
  • 42
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 21.05 14:11
  • 8969
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.05 11:51
  • 8624
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 21.05 10:19
  • 693
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.05 10:02
  • 24
Индия при ударах по Пакистану использовала ракеты SCALP, авиационные бомбы Hammer, барражирующие боеприпасы - СМИ
  • 21.05 10:01
  • 2
«В ВСУ примут с радостью»: Американское издание предложило отправить на Украину лёгкие танки M10 Booker, от которых отказалась армия США
  • 21.05 09:46
  • 1483
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 21.05 09:20
  • 60
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 21.05 08:42
  • 32
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 21.05 04:38
  • 6
На Западе оценили боевой потенциал доработанного Су-57
  • 20.05 23:30
  • 0
Литературный ответ на "Польша: первый тур мы уже отыграли…"
  • 20.05 22:50
  • 1
Ответ на "Конфликт на Украине: почему Киев возвращает к жизни С-200 — советскую систему ПВО (Le Parisien, Франция)"
  • 20.05 15:22
  • 0
Польша: первый тур мы уже отыграли…
  • 20.05 10:48
  • 1
«Калашников» приготовился к серийному выпуску гранаты РДГ-У