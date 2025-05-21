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США произвели первую атомную бомбу B61-13

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Фото: NNSA
Фото: NNSA.

The Aviationist: США произвели первую атомную бомбу B61-13

На предприятии компании Pantex в штате Техас (США) произведена первая атомная бомба B61-13. Об этом сообщает журнал The Aviationist.

На церемонии в честь произведенного боеприпаса присутствовал министр энергетики США Крис Райт, который поставил на корпусе бомбы заводской штамп. «Это достижение сигнализирует об американской силе как нашим противникам, так и союзникам», — сказал чиновник.

B61-13 (B61 Mod 13) предполагается использовать с тактических истребителей и со стратегических бомбардировщиков. Одним из первых самолетов, который получит B61-13, должен стать B-21 Raider.

В ноябре 2023 года «Интерфакс» со ссылкой на доклад Национального управления по ядерной безопасности Конгресса США сообщил, что Военно-воздушные силы страны получили новые ядерные авиабомбы B61-12, которыми оснащают малозаметные стратегические бомбардировщики B-2 Spirit.

В октябре того же года РИА Новости со ссылкой на Пентагон рассказали, что США решили модернизировать бомбу B61 до варианта B61-13.

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Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B61 ЯБ
Проекты
Ядерный щит
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