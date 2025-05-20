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На Западе оценили боевой потенциал доработанного Су-57

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Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС
Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС.

MWM: Боевой потенциал доработанного истребителя Су-57 вырастет

Боевой потенциал российского истребителя пятого поколения Су-57 вырастет после внедрения новых разработок в его конструкцию. Возможности доработанного самолета оценило западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Автор допустил, что самолет получит удлиненный планер для увеличения подъемной силы и повышения устойчивости на сверхзвуковых скоростях.

«Изменения в конструкции планера, вероятно, были вызваны необходимостью более эффективно использовать значительно улучшенные летно-технические характеристики, которые будут обеспечены новыми двигателями АЛ-51Ф», — говорится в материале.

Как пишет издание, обновленный Су-57 также может получить доработанную радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, которая улучшит ситуационную осведомленность летчика.

В декабре 2024 года в соцсетях появились снимки российского Су-57 с новым соплом двигателя. Издание TWZ писало, что эта деталь снизит заметность истребителя для радиолокационных станций.

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  • В новости упоминаются
Продукция
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
1 комментарий
№1
20.05.2025 01:34
Супермолодцы Ростеховцы и Минпромторговцы за эту идею. Опять появится суперпроблема: наш космоплан, умеющий также  летать меееедленно и ниииизко. Ну а китайцы то лоханулись с бесплатной копией Лайтинга в количестве тысяч шт, в первую очередь для Пакистана.
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