На Западе оценили боевой потенциал доработанного Су-57

MWM: Боевой потенциал доработанного истребителя Су-57 вырастет

Боевой потенциал российского истребителя пятого поколения Су-57 вырастет после внедрения новых разработок в его конструкцию. Возможности доработанного самолета оценило западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Автор допустил, что самолет получит удлиненный планер для увеличения подъемной силы и повышения устойчивости на сверхзвуковых скоростях.

«Изменения в конструкции планера, вероятно, были вызваны необходимостью более эффективно использовать значительно улучшенные летно-технические характеристики, которые будут обеспечены новыми двигателями АЛ-51Ф», — говорится в материале.

Как пишет издание, обновленный Су-57 также может получить доработанную радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, которая улучшит ситуационную осведомленность летчика.

В декабре 2024 года в соцсетях появились снимки российского Су-57 с новым соплом двигателя. Издание TWZ писало, что эта деталь снизит заметность истребителя для радиолокационных станций.