ВВС США раскрыли перспективы F-22

Генерал Уикерт: Истребитель F-22 в конечном итоге будет заменен на F-47

Первый в мире истребитель пятого поколения F-22 в конечном итоге будет заменен на самолет шестого поколения F-47. Об этом журналу The Aviationist стало известно из подкаста с участием командира 412-го испытательного авиакрыла на авиабазе Эдвардс ВВС США Дугласа Уикерта.

По его словам, истребитель F-22 по-прежнему играет важную роль в ВВС Национальной гвардии США. «Тем не менее, F-47 в конечном итоге заменит F-22. Но это, вероятно, займет десятилетия», — раскрыл перспективы F-22 бригадный генерал.

По его словам, по летным характеристикам F-22 не имеет аналогов среди американских истребителей.

Ранее издание Defense News заметило, что F-47 будет иметь боевой радиус действия более 1000 морских миль, улучшенные возможности малозаметности и сможет летать со скоростью более 2 чисел Маха.

В марте The Aviationist сообщил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил победителем на контракт на разработку истребителя шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) для ВВС США американскую аэрокосмическую компанию Boeing, работающую над самолетом F-47.