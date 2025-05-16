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ВВС США увеличат дальность истребителя F-47

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Фото: U.S. Air Force graphic / Handout / Reuters
Фото: U.S. Air Force graphic / Handout / Reuters.

ВВС США планируют увеличить дальность полета истребителя F-47

Военно-воздушные силы (ВВС) США планируют увеличить дальность полета перспективного истребителя шестого поколения F-47. Об этом сообщает издание Defense News.

Согласно презентации, представленной начальником штаба ВВС США генералом Дэвидом Элвином, F-47 будет иметь боевой радиус действия более 1000 морских миль, улучшенные возможности малозаметности и сможет летать со скоростью более 2 чисел Маха.

По его данным, первое поколение полуавтономных ведомых беспилотников, которые планируется применять с истребителями пятого и шестого поколений, будут иметь боевой радиус более 700 морских миль и стелс-возможности, сопоставимые с таковыми у F-35.

Издание отмечает, что если представленные офицером данные верны, то F-47 будет иметь значительно большую дальность полета, чем F-22 (590 морских миль) и F-35A (670), а также буде значительно быстрее последнего (его максимальная скорость — 1,6 числа Маха).

«Такая большая дальность полета станет важным преимуществом во время потенциального конфликта с Китаем», — заключается в публикации.

В марте издание The Aviationist сообщило, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил победителем на контракт на разработку истребителя шестого поколения в рамках программы Next-Generation Air Dominance (NGAD) для ВВС США американскую аэрокосмическую компанию Boeing, работающую над самолетом F-47.

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Страны
Китай
США
Продукция
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