Войти
Lenta.ru

Стало известно о полетах истребителя шестого поколения ВВС США

197
0
0
Фото: Carlos Barria / Reuters
Фото: Carlos Barria / Reuters.

Генерал Уикерт: Прототип истребителя шестого поколения летал пять лет назад

Полеты прототипа истребителя шестого поколения Военно-воздушных сил (ВВС) США проходили еще пять лет назад. Об этом журналу The Aviationist стало известно из подкаста с участием командира 412-го испытательного авиакрыла на авиабазе Эдвардс ВВС США Дугласа Уикерта.

Офицер заметил, что разработка и испытания самолета программы Next Generation Air Dominance (NGAD) следовали той же логике, что и развитие программ YF-22 и YF-23, которые привели к созданию в 1990-х годах первого в мире истребителя пятого поколения F-22.

По словам бригадного генерала, истребитель шестого поколения F-47 сможет проникать в те области воздушного пространства, куда не может попасть самолет пятого поколения F-35, а первым его получит авиабаза Эдвардс.

Ранее издание Defense News заметило, что F-47 будет иметь боевой радиус действия более 1000 морских миль, улучшенные возможности малозаметности и сможет летать со скоростью более 2 чисел Маха.

В марте The Aviationist сообщил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил победителем конкурса на разработку истребителя шестого поколения в рамках программы NGAD для ВВС США американскую аэрокосмическую компанию Boeing, работающую над самолетом F-47.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
F-35
Компании
Boeing
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 05:39
Ответ на "Конфликт на Украине: почему Киев возвращает к жизни С-200 — советскую систему ПВО (Le Parisien, Франция)"
  • 20.05 01:35
  • 1
НАТО позвали на защиту от Украины
  • 20.05 01:34
  • 1
На Западе оценили боевой потенциал доработанного Су-57
  • 20.05 01:32
  • 82
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 20.05 00:09
  • 8949
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.05 19:29
  • 0
За счет чего можно добиться технического военного превосходства
  • 19.05 17:38
  • 1
«В ВСУ примут с радостью»: Американское издание предложило отправить на Украину лёгкие танки M10 Booker, от которых отказалась армия США
  • 19.05 17:28
  • 1
США 21 мая проведут очередной испытательный пуск МБР Minuteman III
  • 19.05 17:27
  • 1
Конфликт на Украине: почему Киев возвращает к жизни С-200 — советскую систему ПВО (Le Parisien, Франция)
  • 19.05 17:22
  • 1
«Превзойти достижения России»: Норвегия представила дальнобойный артснаряд с воздушно-реактивным двигателем
  • 19.05 17:11
  • 1
«Нанесут удары с дальних подступов»: Германия вооружит флот и наземные войска новыми ракетами
  • 19.05 16:08
  • 1
Разработка самолета ЛМС-901 "Байкал" зашла в тупик
  • 19.05 11:28
  • 30
Российский сверхзвуковой пассажирский самолет — преемник Ту-144 — будет летать со скоростью 2500 км/ч на расстояние свыше 8500 км
  • 19.05 10:20
  • 2
Сделать что-то продвинутое: показаны кадры установки мин роботизированным комплексом, созданным бойцами ГВ «Запад»
  • 19.05 05:59
  • 3
Самолеты России и НАТО вступили в противостояние на фоне попытки союзных сил задержать российский нефтяной танкер у побережья Европы (Daily Mail, Великобритания)