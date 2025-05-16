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ВСУ применили неизвестный дрон на курском направлении

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

ВСУ применили малозаметный дрон-камикадзе на курском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили дрон-камикадзе неизвестной модели на курском направлении. Особенности перехваченного аппарата назвал Telegram-канал «Архангел спецназа».

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) построен по схеме «летающее крыло» с применением углепластика. Отмечается, что такую конструкцию и материал используют для снижения заметности аппарата. Дрон с турбореактивным двигателем несет боевую часть весом около шести килограммов.

Автор рассказал, что впервые такой беспилотник был замечен в небе над ДНР в январе. После этого подобные аппараты не появлялись в зоне спецоперации.

«Полагаем, что довольно сложная конструкция делает их производство не таким массовым, как БПЛА типа "Лютый" или PD-2, однако противник продолжает развивать подобные технологии для усложнения работы нашей ПВО», — говорится в сообщении.

Ранее в мае стало известно, что зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» применил новую зенитную ракету в ходе отражения атаки дронов ВСУ. Комплекс сбил БПЛА Ан-196 ракетой 57Э6М.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
57Э6
96К6 Панцирь-С1
Проекты
БПЛА
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