Войти
Lenta.ru

«Калашников» покажет новый «КУБ» в Белоруссии

113
0
0
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости.

«Калашников» покажет дрон-камикадзе «КУБ-2» на выставке MILEX в Белоруссии

Концерн «Калашников» представит несколько беспилотников, включая новый дрон-камикадзе «КУБ-2», на международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2025 в Белоруссии. Об этом сообщил генеральный директор концерна Алан Лушников, передает ТАСС.

«Взаимодействие наших стран находится на высоком уровне. Мы очень активно взаимодействуем с Белоруссией как с заказчиком. На выставке в Минске мы покажем нашу традиционную линейку — это стрелковое оружие и беспилотные летательные аппараты, в том числе "КУБ-2"», — сказал он в ходе мероприятия в стрелковом комплексе в подмосковном парке «Патриот».

Маневренный дрон «КУБ-2» весит более 10 килограммов. Аппарат оснащен оптико-электронной системой, которая позволяет оператору корректировать полет при изменении местоположения цели. Беспилотник можно использовать в любое время суток, а также в сложных метеоусловиях и при недостаточной видимости.

В феврале индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что Вооруженные силы России успешно применяют новые дроны-камикадзе «КУБ-2». Беспилотники используют для поражения огневых точек, бронетехники и систем противовоздушной обороны противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.05 02:28
  • 8618
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 16.05 02:22
  • 21
Индия при ударах по Пакистану использовала ракеты SCALP, авиационные бомбы Hammer, барражирующие боеприпасы - СМИ
  • 16.05 02:16
  • 8883
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.05 02:03
  • 59
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 16.05 01:52
  • 9
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 16.05 01:50
  • 44
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 16.05 01:17
  • 4
«Опасная цель». ВСУ пытались атаковать Крымский мост списанными ракетами
  • 16.05 00:48
  • 1479
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.05 18:47
  • 10
Российский сверхзвуковой пассажирский самолет — преемник Ту-144 — будет летать со скоростью 2500 км/ч на расстояние свыше 8500 км
  • 15.05 17:56
  • 214
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 15.05 17:10
  • 1
«Для действий на линии фронта»: Разработанная для ВС РФ «мини-Герань» пошла в серийное производство
  • 15.05 15:39
  • 2
Проект самолета "Байкал" закрыт - Трутнев
  • 15.05 04:53
  • 1
«Карантин» на Балтике – второй фронт альянса
  • 15.05 01:06
  • 0
Ответ на "Россия изменила правила ведения войны. И НАТО пришлось признать поражение (Business Insider, Германия)"
  • 14.05 19:54
  • 0
Ответ-2 на "«Для российских танков это было бы фатально»: по словам ВСУ, Leopard 2 выдержал налёт дронов и подрыв боекомплекта"