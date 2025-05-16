«Калашников» покажет новый «КУБ» в Белоруссии

«Калашников» покажет дрон-камикадзе «КУБ-2» на выставке MILEX в Белоруссии

Концерн «Калашников» представит несколько беспилотников, включая новый дрон-камикадзе «КУБ-2», на международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2025 в Белоруссии. Об этом сообщил генеральный директор концерна Алан Лушников, передает ТАСС.

«Взаимодействие наших стран находится на высоком уровне. Мы очень активно взаимодействуем с Белоруссией как с заказчиком. На выставке в Минске мы покажем нашу традиционную линейку — это стрелковое оружие и беспилотные летательные аппараты, в том числе "КУБ-2"», — сказал он в ходе мероприятия в стрелковом комплексе в подмосковном парке «Патриот».

Маневренный дрон «КУБ-2» весит более 10 килограммов. Аппарат оснащен оптико-электронной системой, которая позволяет оператору корректировать полет при изменении местоположения цели. Беспилотник можно использовать в любое время суток, а также в сложных метеоусловиях и при недостаточной видимости.

В феврале индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что Вооруженные силы России успешно применяют новые дроны-камикадзе «КУБ-2». Беспилотники используют для поражения огневых точек, бронетехники и систем противовоздушной обороны противника.