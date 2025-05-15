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В России создали дистанционно управляемую винтовку

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости.

КБ 3303 запатентовало систему дистанционного управления винтовками

Конструкторское бюро (КБ) 3303 создало систему дистанционного управления стрелковым оружием, которая повышает безопасность стрелка. Это следует из соответствующего патента, передает ТАСС.

Устройство состоит из самозарядной винтовки с оптическим прицелом, модуля технического зрения и дистанционного спускового механизма. Установленный на прицел модуль передает изображение на ноутбук оператора, который может прицелиться из укрытия. Для наведения оружия используется специальный механизм, который крепится к винтовке при помощи универсального зажима.

«Техническая проблема, на решение которой направлено настоящее техническое решение, заключается в расширении арсенала и повышении эффективности таких технических средств, которые позволяют в полевых условиях без дополнительной турели реализовать устройство для дистанционного управления стрелковым вооружением, не подвергая опасности стрелка», — говорится в патенте.

Отмечается, что система может работать с различным стрелковым оружием. Изделие можно использовать для защиты позиций.

В феврале в зоне СВО заметили дистанционно управляемую турель с крупнокалиберным пулеметом «Корд». Модуль обеспечивает защиту позиций российских войск.

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Страны
Россия
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Корд
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Робот
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