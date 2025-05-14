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США испытали технологию навигации гиперзвукового аппарата без использования GPS

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Фото: Stratolaunch
Фото: Stratolaunch.

Корпорация Northrop Grumman испытала навигацию гиперзвукового аппарата без GPS

Американская военно-промышленная Northrop Grumman испытала технологию навигации и маневрирования гиперзвукового аппарата в условиях отсутствия системы глобального позиционирования Global Positioning System (GPS). Об этом сообщает издание Defense News.

Соответствующая технология была проверена в двух последних экспериментальных полетах аппарата Talon-A, который в рамках испытаний был оснащен особым инерциальным измерительным блоком (ИИБ). «Он достиг всех наших целей (...), и тот факт, что он выдержал первые летные испытания, — все это невероятно позитивные события в плане того, как мы совершенствуем эту технологию», — сказал главный технологический директора по развитию новых возможностей Northrop Grumman Джонатан Грин.

В корпорации рассчитывают продолжить испытания ИИБ.

Ранее издание сообщило, что США впервые более чем за полвека успешно испытали возвращаемый гиперзвуковой аппарат Talon-A, который был запущен с самолета-носителя Roc компании Stratolaunch. Полет Talon-A состоялся над Тихим океаном, аппарат развил скорость 5 чисел Маха и успешно приземлился на взлетную полосу базы Ванденберг в Калифорнии. Испытания проводились два раза — в декабре и марте.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Stratolaunch
Компании
Northrop Grumman
Проекты
636.3
877 Палтус
GPS
ГЗЛА
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