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Польские САУ «Краб» на Украине: китайская оценка

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Польские САУ «Краб» на Украине: китайская оценка
Польские САУ «Краб» на Украине: китайская оценка.
Источник изображения: invoen.ru

По данным китайских источников, самым проблемным образцом самоходной артиллерии, находящимся на вооружении СВ ВС Украины является гусеничная САУ «Краб» польского производства. Её сборку наладила компания HSW с использованием гусеничного шасси под обозначением UPG-NG (ходовая часть от ОБТ РТ-91 «Twardy», корпус от гусеничного тягача SPG-1M) и башни GBT-155 (сборка осуществляется в Соединенном Королевстве) с орудием L7A1 (производство немецкой компании Rheinmetall AG). 

В качестве силовой установки использован турбодизельный двигатель S-850 от польской компании PLZ Wola (мощность 850 л.с/706кВт). С учетом контракта между Киевом и Варшавой на вооружении ВСУ поступило 72 ед. САУ «Краб».

Как известно, передача 18 указанных САУ для нужд ВСУ была начата польской стороной в июне 2022 года. К тому моменту военнослужащим СВ ВС РП было известно о низкой прочности корпуса (трещины возникают при ведении артиллерийского огня со скорострельностью более 3 выстр./мин. в течение 7 минут). Польские конструкторы неправильно расположили погон башни и тем самым сместили центр тяжести САУ ближе к кормовой части.

Польская САУ «Краб» на Украине

Кроме того, польским военным было известно о повсеместных случаях перегрева двигателя установки и отсутствии решений от компании производителя по устранению данной неисправности.

В ходе напряженной боевой эксплуатации на Украине установлено, что при регулярной смене позиций на высокой скорости нарушается целостность выхлопного коллектора на двигателе САУ, а также происходит прорыв топливных магистралей с последующим возгоранием в МТО.

Следующим проблемным моментом САУ «Краб» является орудие L7A1 немецкого производства (длина ствола 52 калибра), которое по причине нарушения центра тяжести при установке в башне GBT-155 подвержено концентрированному перегреву в центральной части и последующему разрыву.

По данным китайских наблюдателей, около 30% САУ были направлены на капитальный ремонт в РП именно по причине разрыва орудия. В процессе изучения причин польские инженеры установили, что помимо неправильной установки орудия относительно башни (спроектирована под орудие с длиной ствола 45 калибров) процесс износа ствола значительно ускоряют активно-реактивные снаряды с донным ускорителем (вне зависимости от производителя). В целях обеспечения приемлемой точности выстрела украинские военные вынуждены заряжать орудие вручную.

В дополнение к вышесказанному отмечено, что САУ «Краб», по словам военнослужащих ВСУ, отличает «нулевая эффективность на поле боя» (по результатам боев за Северодонецк и Харьков), поскольку отсутствует возможность вести сосредоточенный огонь несколькими орудиями.

Подразделения СВ ВСУ, укомплектованные данными САУ, столкнулись с отсутствием запасных частей и инструмента для проведения полевого ремонта и обслуживания.

Основную опасность для данной установки представляет барражирующие боеприпасы «Ланцет» российского производства. Огневого могущества его боевой части достаточно для пробития бронекорпуса «Краба» – максимальная толщина лобового листа составляет всего 19 мм.     

Согласно полученной информации, большинство из поврежденных САУ доставляют на автомобильных тралах на территорию РП для последующей полной переработки. Корпус, башню и орудие раздельным порядком отправляют на переплавку.

Вполне вероятно, что крайне низкая эффективность и живучесть САУ «Краб» польской сборки вынудили военно-политическое руководство США подписать контракт с ОПК Турецкой Республики на поставку гусеничных САУ Т-155 «Фиртина», которые являются лицензионной версией южнокорейских К-9 «Гром».

По материалам китайских специализированных изданий

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