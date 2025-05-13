Читать часть 1.

С началом СВО на Украине в 2022 г. Латвия, как и ее соседи по ЕС и НАТО, фактически перешла на военные рельсы. В период 2022-24 гг. в страну под предлогом учений и различных мероприятий были завезены значительные объемы оружия. Очевидцы отмечают, что в тот период несколько раз в неделю по шоссейным дорогам проходили военные колонны с тяжелой техникой, а на окраинах Риги почти еженедельно проводились учения с боевой стрельбой. Однако с начала 2025 года движение военной техники по муниципальным дорогам сократилось, хотя военная активность по-прежнему фиксируется.

Благодаря пропаганде «угрозы с Востока» минобороны страны удалось добиться увеличения бюджетных ассигнований, что позволило реализовать множество оборонных проектов, включая т.н. соревнования-хакатоны по кибербезопасности для привлечения специалистов. Особое внимание уделяется финансированию оборонно-промышленного комплекса.

Примечательно, что наряду с увеличением военных расходов республика активно обеспечивает союзные войска. Для этого в т.ч. предусмотрены средства из оборонных фондов ЕС. По сути, все прибалтийские государства используют «выгодную схему» по привлечению дополнительного финансирования. В частности, за счет этих средств власти планируют в течение нескольких лет построить в Иецаве завод по производству артиллерийских боеприпасов натовского калибра. Инвестиции пока не раскрываются, но предполагается, что они составят десятки, а возможно, и сотни миллионов долларов. Ожидаемый объем производства – около 50 тыс. снарядов ежегодно.

Кроме того, наши читатели сообщают, что на улицах Риги размещены агитационные плакаты, призывающие граждан поступать на службу в ВС. Аналогичная реклама транслируется в местных СМИ и даже на мониторах общественного транспорта. Подобная ситуация наблюдается в Литве и Эстонии.

С учетом действующей в стране обязательной военной службы в социальных сетях ежедневно появляются публикации с вопросами о службе, а также разворачиваются ожесточенные дискуссии о возможном конфликте с Россией.

Отдельного внимания заслуживает ситуация на границе с Россией и Беларусью, которую фактически готовят к боевым действиям. Согласно сообщениям местных жителей, там уже оборудованы укрепрайоны, лесополосы перекопаны траншеями, а на границе возведен забор. Интересно, что сервис Google Maps не обновляет изображения этого региона уже несколько лет, аналогично с восточной Украиной, где идут боевые действия.

Дополнительно владельцев гражданских дронов обязали пройти регистрацию, вероятно, с целью создания базы потенциальных операторов. Ведется специальный реестр данных, а использование дронов в радиусе 30 км от границы с Россией и Беларусью и вовсе строго запрещено.

Подводя итог вышесказанному, отметим, что Латвия продолжит курс на дальнейшую милитаризацию, активно привлекая финансирование из фондов ЕС и НАТО. В целом, данная политика соответствует интересам Брюсселя и не стоит рассчитывать, что ситуация в ближайшее время кардинальным образом изменится.

Павел Ковалев