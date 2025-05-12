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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Латвийские настроения. Часть 1

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Источник изображения: belvpo.com

Исходя из оценки прибалтийского плацдарма, есть повод задуматься над очередными маркерами заблаговременной подготовки.

В частности, речь идет не только о поступательном наращивании потенциала альянса вблизи границ Союзного государства Беларуси и России, но и о постоянном спекулировании темой «угрозы с Востока». Сейчас в прибалтийских лимитрофах распространяются тезисы о том, что Россия собирается напасть на страны Балтии в ходе проведения совместных с Беларусью стратегических учений «Запад-2025». Вторжение – якобы для защиты русскоязычного населения.

Хотим отметить то, что на протяжении последних нескольких лет показывают в местных СМИ – это чистой воды пропаганда, реальность же совсем другая. Но, на удивление, большая часть общества впитывает эту информацию словно губка.

Итак, по поступающей информации из Латвии, в стране усиливается давление на русскоязычных граждан со стороны государства.

Сегодня второй по величине город страны – Даугавпилс (с населением около 100 тыс.), местные граждане уже прозвали латвийским Донбассом. Во-первых, потому что город полностью русскоязычный. Во-вторых, в городе оказывается на протяжении многих лет царят повстанческие настроения, население абсолютно не лояльно власти, а жители читают и смотрят белорусские и российские СМИ. В-третьих, у многих остались родственные связи с белорусами и россиянами, из-за чего люди ранее часто выезжали в эти страны.

Между тем, латышей не устраивает тот факт, что город им якобы не лоялен, в социальных сетях на эту тему «выливаются» тонны негатива. Власти, в данном контексте, не просто бездействуют, а даже способствуют разжиганию межнациональной розни. Дальше – еще интереснее.

Фактически, город уже морально готов отколоться от Латвии. В свою очередь, власть знает об этом и работает над тем, чтобы назначать в местное самоуправление «своих» людей, но подчинить русскоязычный город пока не получается.

В целом, в обществе ощущаются депрессивные настроения. Буквально население находится в состоянии «перманентной» войны друг с другом, при поддержке властей происходит массовая дискриминация русскоязычных граждан по национальному и языковому признаку. Отметим, что аналогичная ситуация была на Украине в ходе событий, произошедших в 2014 г. и ставшими в последствии первоисточником начала российско-украинского конфликта в 2022 г.

Павел Ковалев

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