Войти
Lenta.ru

Российские бойцы применили тяжелую «Воблу» в зоне СВО

305
0
0
Кадр: РИА Новости
Кадр: РИА Новости.

РИА Новости: Российские бойцы применили состоящую из пяти дронов ударную «Воблу»

Военнослужащие полевой лаборатории беспилотников 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» собрали и успешно применили тяжелый ударный FPV-дрон «Вобла» в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.

Военный техник лаборатории с позывным Мультик сообщил, что аппарат состоит из пяти FPV-квадрокоптеров на большой раме. Четыре дрона установлены на углах, а пятый закрепили в центре рамы. Этот аппарат несет аппаратуру для приема сигнала и передачи видео.

«Вобла» может нести более семи килограммов полезной нагрузки. Дрон российских бойцов использует противотанковые мины и другие тяжелые изделия для уничтожения пунктов управления беспилотниками противника и долговременных огневых точек. В частности, при помощи дрона уничтожили укрепленные огневые точки Вооруженных сил Украины у антоновского моста под Херсоном.

Отмечается, что оператор может управлять «Воблой» без серьезной дополнительной подготовки. На сборку тяжелого аппарата уходят сутки.

В феврале издание Forbes писало, что тяжелые дроны на базе FPV-квадрокоптеров могут доставлять различные грузы подразделениям на передовых позициях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Днепр
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.05 20:22
  • 8865
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.05 17:59
  • 3
Сигнал Китаю: на авиашоу в Японии США продемонстрировали новую ракету «воздух-воздух» AIM-174B
  • 13.05 17:19
  • 0
«Карантин» на Балтике – второй фронт альянса
  • 13.05 16:38
  • 2
Российский сверхзвуковой пассажирский самолет — преемник Ту-144 — будет летать со скоростью 2500 км/ч на расстояние свыше 8500 км
  • 13.05 15:05
  • 201
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 13.05 12:06
  • 57
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 13.05 04:51
  • 1
Более 150 стран приглашены в Москву на встречу по безопасности
  • 12.05 22:10
  • 1
Раз пошла такая пьянка на тему технологий - о развитии "авиационных школ" в СССР.
  • 12.05 21:27
  • 8617
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.05 15:05
  • 0
Латвийские настроения. Часть 2
  • 12.05 14:43
  • 0
Россия и Беларусь: вместе выгодно, надёжно и безопасно
  • 12.05 10:46
  • 33
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 12.05 10:37
  • 1478
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.05 10:32
  • 19
Индия при ударах по Пакистану использовала ракеты SCALP, авиационные бомбы Hammer, барражирующие боеприпасы - СМИ
  • 12.05 10:27
  • 43
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине