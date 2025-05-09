Польша создала крупнейшую армию в ЕС - польский премьер

Минск. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Польская армия стала крупнейшей в Евросоюзе, а через несколько лет станет и сильнейшей в регионе, заявил в четверг премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Мы строим Восточный щит, но одного этого щита было бы недостаточно, если бы не вы. Более 200 тыс. польских солдат, которые готовы защищать польскую землю и которые, вероятно, уже достаточно сильны, многочисленны и хорошо вооружены, чтобы никто в мире не осмелился напасть на Польшу", - сказал Туск, выступая перед военнослужащими по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, его цитируют польские СМИ.

"Армия уже самая большая в Европе (имеется ввиду ЕС - ИФ), армия, которая все лучше организована и все лучше вооружена", подчеркнул премьер.

Он заявил, что "всего через несколько лет - и я говорю это со всей ответственностью" польская армия станет "самой сильной армией в Европе".