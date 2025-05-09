Войти
Интерфакс-АВН

Польша создала крупнейшую армию в ЕС - польский премьер

391
0
0
Военнослужащие ВС Польши
Военнослужащие ВС Польши.
Источник изображения: Getty Images/NurPhoto/Contributor

Минск. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Польская армия стала крупнейшей в Евросоюзе, а через несколько лет станет и сильнейшей в регионе, заявил в четверг премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Мы строим Восточный щит, но одного этого щита было бы недостаточно, если бы не вы. Более 200 тыс. польских солдат, которые готовы защищать польскую землю и которые, вероятно, уже достаточно сильны, многочисленны и хорошо вооружены, чтобы никто в мире не осмелился напасть на Польшу", - сказал Туск, выступая перед военнослужащими по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, его цитируют польские СМИ.

"Армия уже самая большая в Европе (имеется ввиду ЕС - ИФ), армия, которая все лучше организована и все лучше вооружена", подчеркнул премьер.

Он заявил, что "всего через несколько лет - и я говорю это со всей ответственностью" польская армия станет "самой сильной армией в Европе".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.05 13:19
  • 1
Трамп заявил, что «хорошим стимулом» для РФ прекратить войну на Украине может стать участие в ЧМ по футболу 2026
  • 09.05 12:57
  • 193
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 09.05 11:53
  • 1
Поляки выбирают: президент «здравого смысла» или личный враг Путина
  • 09.05 04:34
  • 8790
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.05 04:18
  • 7
Индия при ударах по Пакистану использовала ракеты SCALP, авиационные бомбы Hammer, барражирующие боеприпасы - СМИ
  • 09.05 04:13
  • 30
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 08.05 19:24
  • 27
МС-21 готовится к первому полету
  • 08.05 19:13
  • 41
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 08.05 18:48
  • 2
Путин подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана
  • 08.05 17:32
  • 146
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 08.05 11:00
  • 1
Вэнс: США считают, что РФ просит по Украине слишком много, но хочет мира
  • 08.05 08:12
  • 101
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 08.05 00:32
  • 1
Это наша Победа
  • 07.05 21:30
  • 0
Ответ на "Латвийские настроения. Часть 1"
  • 07.05 19:32
  • 1
Неприемлемый ущерб: теория, практика и индивидуальность