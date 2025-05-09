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Интерфакс-АВН

Индия и Пакистан провели крупнейший воздушный бой - СМИ

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JF-17 Thunder
JF-17 Thunder (известных также как FC-1 Xialolong) ВВС Пакистана.
Источник изображения: zbiam.pl

Вашингтон. 8 мая. ИНТЕРФАКС - В ходе вооруженного конфликта между Индией и Пакистаном в среду в общей сложности 125 истребителей с обеих сторон были задействованы в воздушном бою в приграничных районах, который продолжался около часа, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленный источник в пакистанских силах безопасности.

"Схватка" между пакистанскими и индийскими истребителями была одной из "крупнейших и самых продолжительных в новейшей истории авиации", - указал источник. При этом ни одна из сторон не покидала своего воздушного пространства.

Пакистанский премьер Шахбаз Шариф в среду заявил на выступлении в парламенте, что в ударах Индии по Пакистану индийское командование задействовало 80 истребителей, которые атаковали шесть пакистанских городов.

Шариф отметил, что пакистанские истребители не входили в воздушное пространство Индии, но сумели сбить пять индийских истребителей, включая три Dassault Rafale. Пакистанские военные также уничтожили два БПЛА. Премьер отметил, что тем самым Пакистан продемонстрировал военный потенциал в сфере конвенциональных вооружений.

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