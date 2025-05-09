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Названы особенности «малой крылатой ракеты» США

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Кадр: FP Defense News / YouTube
Кадр: FP Defense News / YouTube.

TWZ: Дальность малой крылатой ракеты Black Arrow — более 740 километров

Ракета Black Arrow американской компании Leidos, также известная как Small Cruise Missile (малая крылатая ракета), обладает дальностью 400 морских миль (более 740 километров). Особенности ракеты назвал представитель компании Марк Миллер в беседе с The War Zone (TWZ).

Ракета весом около 90 килограммов может нести различные боевые части. В ноябре 2024 года Black Arrow испытали с борта самолета огневой поддержки AC-130J. Ракеты размещали в рамповых пусковых установках RLT. Отмечается, что Black Arrow совместима с традиционными крыльевыми пилонами. Ее можно установить на стойки, которые несут беспилотники MQ-9 Reaper и легкие штурмовики OA-1K.

«Это особенно актуально для AC-130J, живучести которого все больше угрожают современные средства противовоздушной обороны противника, с которыми он, вероятно, столкнется в бою высокого класса», — пишет издание.

Кроме того, производитель рассматривает вариант ракеты для наземных установок. В Leidos сообщили, что Black Arrow «легко впишется» в реактивную систему залпового огня HIMARS.

Ранее в мае стало известно, что Европа приближается к созданию ударной ракеты большой дальности. Основных подрядчиков программы European Long-range Strike Approach (ELSA) выберут в июне.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-130
HIMARS
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
Leidos
Проекты
БПЛА
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