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Европа приблизилась к созданию ударной ракеты большой дальности

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Фото: Johanna Geron / Reuters
Фото: Johanna Geron / Reuters.

Defense News: Европа приблизилась к созданию ударной ракеты большой дальности

Европа приближается к созданию ударной ракеты большой дальности, выбирая основных подрядчиков программы European Long-range Strike Approach (ELSA). Об этом сообщает издание Defense News.

По словам французского парламентария Жана-Луи Тьерио, коалиция из шести стран, принимающих участие в ELSA, определилась с 13 направлениями развития программы, а в июне определит основных ее подрядчиков. Парламентарий заметил, что ведущую роль в проекте будет играть французская компания Ariane Group.

«Что очень интересно в этом проекте, так это то, что он действительно представляет собой коалицию добровольцев и суверенных государств, и он был достигнут без увязания в бюрократической волоките, с которой часто можно столкнуться в более бюрократических формах сотрудничества», — сказал он.

Идею ракеты поддерживают Франция, Германия, Польша, Италия, Швеция и Великобритания. Разработка сократит разрыв в средствах поражения с Россией, располагающей ракетами с дальностью полета от 500 до 2500 километров, способных поражать цели по всей Европе.

В марте обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брендон Вайхерт заметил, что французская ядерная крылатая ракета воздушного базирования Air-Sol Moyenne Portée Amélioré Rénové (ASMPA-R), оснащенная прямоточным воздушно-реактивным двигателем, способна сдержать возможное вторжение России в Европу.

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Проекты
Ariane РН
Ядерный щит
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