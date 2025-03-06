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Стало известно о способном сдержать «российское вторжение» ядерном оружии Европы

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Фото: Costas Baltas / Reuters
Фото: Costas Baltas / Reuters.

TNI: Ядерная крылатая ракета ASMPA-R способна сдержать Россию в Европе

Французская ядерная крылатая ракета воздушного базирования Air-Sol Moyenne Portée Amélioré Rénové (ASMPA-R), оснащенная прямоточным воздушно-реактивным двигателем, способна сдержать возможное вторжение России в Европу. Об этом стало известно обозревателю американского журнала The National Interest (TNI) Брендону Вайхерту.

«Такая система, как ASMPA-R, построенная в большем количестве и развернутая по всей Европе, была бы эффективна в сдерживании любого потенциального российского вторжения», — говорится в публикации.

Там же приводится ссылка на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, согласно которому возглавляемая им страна обладает самой мощной и передовой армией на европейском континенте и открыта для принятия на себя большего количества общеевропейских оборонных обязательств.

«Разработанная французским оборонным подрядчиком MBDA, ASMPA-R является одним из самых мощных ядерных вооружений Франции. Она сочетает в себе передовые технологии движения со стратегической гибкостью, требующейся во все более динамичной среде угроз, в которой находится Европа», — уверяет автор.

В мае 2024 года французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил, что Франция провела первое испытание обновленной ракеты ASMPA-R, способной нести ядерный заряд, в рамках учений Durandal.

Крылатая ракета ASMPA-R способна летать на малых высотах, огибать сложные рельефы местности и развивает скорость до трех чисел Маха. Дальность полета ракеты — около 600 километров. ASMPA-R способна переносить 300-килотонную термоядерную боеголовку. Носителем крылатой ракеты выступает истребитель Rafale.

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